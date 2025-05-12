МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВСУ атаковали памятники со знаменами Победы в Харьковской области

Глава российской администрации Купянского района сообщил о прилете трех дронов в красные флаги.
Дарья Ситникова 2025-05-12 00:15:14
© Фото: Juan Moreno Keystone Press Agency Globallookpress

Дроны ВСУ атаковали красные знамена Победы, которые были вывешены в подконтрольных районах Харьковской области Россией к празднованию Дня Победы. Об этом рассказал РИА Новости глава российской администрации Купянского района Александр Капленко.

С его слов, на памятниках находились флаги, в селе Пески в один из них прилетело три дрона.

«К сожалению, был поврежден памятник. Ну, на красный флаг, конечно реагируют очень сильно», - рассказал глава администрации.

Этим же днем украинские войска нанесли ракетный удар по Рыльску, который находится в Курской области. Известно, что повредилось здание гостиницы, которое находится на въезде в город. Помимо этого, две машины, гараж и несколько частных домов также пострадали из-за удара. Сообщается о трех пострадавших, которых доставили в Курскую областную больницу.

#день победы #Харьковская область #памятники #ВСУ #дроны
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
2
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
3
Вьетнам. Оружие Победы
4
Северный десант
5
Высшая школа ПВО
6
Фрегаты 11356. Россия/Индия
7
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
8
Броневики СВО. Часть 1
9
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
10
Ми-8. Полет в Магадан
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 