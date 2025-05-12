Дроны ВСУ атаковали красные знамена Победы, которые были вывешены в подконтрольных районах Харьковской области Россией к празднованию Дня Победы. Об этом рассказал РИА Новости глава российской администрации Купянского района Александр Капленко.

С его слов, на памятниках находились флаги, в селе Пески в один из них прилетело три дрона.

«К сожалению, был поврежден памятник. Ну, на красный флаг, конечно реагируют очень сильно», - рассказал глава администрации.

Этим же днем украинские войска нанесли ракетный удар по Рыльску, который находится в Курской области. Известно, что повредилось здание гостиницы, которое находится на въезде в город. Помимо этого, две машины, гараж и несколько частных домов также пострадали из-за удара. Сообщается о трех пострадавших, которых доставили в Курскую областную больницу.