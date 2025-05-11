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Три мирных жителя пострадали при ударе ВСУ по Рыльску

У двух мужчин осколочные ранения головы, рук и переломы, у женщины - осколочные ранения предплечья и бедра.
Анастасия Бобылева 2025-05-11 22:50:33
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «ЗВЕЗДА»

Украинские националисты нанесли ракетный удар по Рыльску в Курской области. Три мирных жителя получили ранения, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Все доставлены в Рыльскую ЦРБ: у двух мужчин серьезные осколочные ранения головы, рук, переломы - они в тяжелом состоянии. Еще одна женщина получила осколочные ранения предплечья и бедра - ее жизни ничего не угрожает», - уточнил он.

По словам Хинштейна, ракета нанесла значительный урон зданию гостиницы на въезде в город. Также от взрывной волны повреждения получили две машины, гараж и два частных дома - у них выбило окна и пострадала крыша.

К месту происшествия направили скорую помощь, информация о последствиях уточняется. Трое раненых вскоре будут доставлены в Курскую областную больницу.

За время перемирия, объявленного Москвой в честь 80-летия Победы в ВОВ, украинские боевики не раз пытались атаковать российские территории. Режим прекращения огня нарушался националистами 9 318 раз.

#в стране и мире #Курская область #ВСУ #ракетный удар #Александр Хинштейн
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