Times: пост главы разведки Британии впервые займет женщина

Пост главы разведки Великобритании MI6 впервые в истории займет женщина. Об этом сообщил Times.

«Собеседования на должность прошли на прошлой неделе, и все три финальных кандидата были женщинами - две из них были офицерами MI6», - говорится в материале издания.

Как отмечает газета, одна из трех кандидаток - бывший посол Британии в Китае Барбара Вудворд. Ныне она является высокопоставленным лицом в министерстве иностранных дел Соединенного королевства.

Напомним, нынешний глава MI6 Ричард Мур уйдет в отставку этой осенью после пяти лет руководства.