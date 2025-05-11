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Times: пост главы разведки Британии впервые займет женщина

Предполагается, что пост займет бывший посол Британии в Китае Барбара Вудворд.
Глеб Владовский 2025-05-11 07:14:14
© Фото: Alberto Pezzali ZUMAPRESS.com Globallookpress

Пост главы разведки Великобритании MI6 впервые в истории займет женщина. Об этом сообщил Times.

«Собеседования на должность прошли на прошлой неделе, и все три финальных кандидата были женщинами - две из них были офицерами MI6», - говорится в материале издания.

Как отмечает газета, одна из трех кандидаток - бывший посол Британии в Китае Барбара Вудворд. Ныне она является высокопоставленным лицом в министерстве иностранных дел Соединенного королевства.

Напомним, нынешний глава MI6 Ричард Мур уйдет в отставку этой осенью после пяти лет руководства.

#в стране и мире #разведка #MI6 #Великобритания #глава
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