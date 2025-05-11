В Тихом океане у Курил произошло землетрясение магнитудой 4,6

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение у побережья Курильских островов. Речь идет об их южной части.

Эпицентр располагался к юго-востоку от острова Итуруп. Подземные толчки зафиксировали в 03:36 по московскому времени. Очаг залегал на 34-километровой глубине. Об этом РИА Новости рассказала руководитель сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

«Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Тихом океане 11 мая в 11:36. Эпицентр располагался в 114 километрах юго-восточнее острова Итуруп, очаг подземных толчков находился на глубине 34 километров», - сообщила собеседница агентства.

Оповещение о цунами не производилось. Также отмечается, что подземные толчки магнитудой 2 балла могли ощутить на острове Итуруп.

Землетрясения в этой части Земли происходят очень часто. Это связано с движением литосферных плит.

Также самыми сейсмически активными регионами России считаются Камчатский край, Командорские и Курильские острова, Приморский край и зона озера Байкал. Время от времени сейсмические события происходят на Урале и Северном Кавказе, очень редко в Калининграде и в Крыму.