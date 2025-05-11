МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Тихом океане у Курил произошло землетрясение магнитудой 4,6

Подземные толчки зафиксировали в 114 километрах от Итурупа, тревога цунами не объявлялась.
Дарина Криц 2025-05-11 05:46:01
© Фото: Aleksander Lyskin Russian Look Globallookpress

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение у побережья Курильских островов. Речь идет об их южной части.

Эпицентр располагался к юго-востоку от острова Итуруп. Подземные толчки зафиксировали в 03:36 по московскому времени. Очаг залегал на 34-километровой глубине. Об этом РИА Новости рассказала руководитель сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

«Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Тихом океане 11 мая в 11:36. Эпицентр располагался в 114 километрах юго-восточнее острова Итуруп, очаг подземных толчков находился на глубине 34 километров», - сообщила собеседница агентства.

Оповещение о цунами не производилось. Также отмечается, что подземные толчки магнитудой 2 балла могли ощутить на острове Итуруп.

Землетрясения в этой части Земли происходят очень часто. Это связано с движением литосферных плит.

Также самыми сейсмически активными регионами России считаются Камчатский край, Командорские и Курильские острова, Приморский край и зона озера Байкал. Время от времени сейсмические события происходят на Урале и Северном Кавказе, очень редко в Калининграде и в Крыму.

#в стране и мире #Курильские острова #землетрясение #Магнитуда #сейсмологи
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
2
Вьетнам. Оружие Победы
3
Северный десант
4
Высшая школа ПВО
5
Фрегаты 11356. Россия/Индия
6
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
7
Броневики СВО. Часть 1
8
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
9
Ми-8. Полет в Магадан
10
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 