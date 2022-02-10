Названы российские регионы, где произойдут сильнейшие землетрясения

Самые сильные землетрясения в России в 2022 году произойдут на Камчатке и Курильских островах. Такой прогноз в беседе с URA.RU дал научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Владимир Кособоков.

«Если говорить о сильных землетрясениях, то, безусловно, это Курилы, Камчатка. Поскольку там сильнейшие землетрясения в мире и происходят», - сказал он.

При этом ученый отметил, что ничего более определенного сказать нельзя, так как ведущиеся наблюдения пока не показывают прогнозов с более конкретными ожиданиями.

По словам Института физики Земли РАН, доктора физико-математических наук Алексей Завьялова, самыми сейсмически активными регионам России считаются Камчатка, Командорские острова, Курильские острова, Приморский край и байкальская зона. Время от времени сейсмические события происходят на Урале и Северном Кавказе, очень редко в Калининграде и в Крыму, добавил он.

На прошлой неделе землетрясение магнитудой 5,3 произошло в северной части острова Сахалин. Подземные толчки ощутили жители городов Охи и Ноглика, сел Восточное, Тунгор, Эхаби, Вал.