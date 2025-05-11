Мужчина, пострадавший при пожаре на угольном складе, скончался в Якутии

Пострадавший при пожаре на угольном складе мужчина умер в ожоговом центре в Якутии. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

«Несмотря на все усилия врачей и проводимые реанимационные мероприятия, мужчина, находившийся в крайне тяжелом состоянии, скончался от поражений, несовместимых с жизнью», – говорится в сообщении.

Что касается остальных пострадавших, то их состояние остается прежним: одного – крайне тяжелое, другого – средней тяжести. Врачи продолжают оказывать всю необходимую помощь каждому из них.

Напомним, пожар на складе обогатительной фабрики в городе Нерюнгри произошел 7 мая. С огнем боролись 18 специалистов и две единицы техники МЧС России.