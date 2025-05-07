Четыре человека пострадали при пожаре на обогатительной фабрике в Якутии

Четыре человека пострадали в результате пожара на складе обогатительной фабрики в городе Нерюнгри в Якутии. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
«В результате пожара на складе пострадали четыре человека, которые на момент происшествия находились на складе», – говорится в сообщении.
Информация о характере травм и состоянии здоровья пострадавших отсутствует.
К месту возгорания каменного угля прибыли два расчета МЧС в составе 18 специалистов и двух единиц техники.
Площадь пожара пока уточняется.
