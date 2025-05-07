МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Четыре человека пострадали при пожаре на обогатительной фабрике в Якутии

Спасатели продолжают борьбу с огнем на складе.
Константин Денисов 2025-05-07 03:27:04
© Фото: mchsYakutia Telegram

Четыре человека пострадали в результате пожара на складе обогатительной фабрики в городе Нерюнгри в Якутии. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

«В результате пожара на складе пострадали четыре человека, которые на момент происшествия находились на складе», – говорится в сообщении.

Информация о характере травм и состоянии здоровья пострадавших отсутствует.

К месту возгорания каменного угля прибыли два расчета МЧС в составе 18 специалистов и двух единиц техники.

Площадь пожара пока уточняется.

#пожар #республика саха (якутия) #МЧС #нерюнгри
