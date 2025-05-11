Путин рассказал, сколько раз Киев нарушил режим прекращения огня

Российский президент Владимир Путин прокомментировал нарушения киевскими властями режима прекращении огня, который Москва ввела по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

По словам президента, Киев никак не отреагировал на предложенное приостановление боевых действий. Более того, за эти дни украинские боевики пять раз пытались прорваться через государственную границу России.

Обо всем этом он сообщил журналистам во время пресс-конференции в Малахитовом фойе Кремля по итогам четырех днем празднования Дня Победы и переговоров с различными мировыми лидерами, прибывшими для этого в Москву.

«За эти три дня объявленного нами прекращения огня - 8, 9 и 10 мая - было предпринято пять целенаправленных попыток нападения на государственную границу Российской Федерации в районе Курской области и на стыке с Белгородской областью», - сообщил Путин.

Кроме этого, продолжил президент, ВСУ пять тысяч раз нарушили пасхальное перемирие. Также с 6 на 7 мая они предприняли масштабные атаки, ударив 524 беспилотниками и ракетами западного производства, а также 45 безэкипажными катерами в Черноморской зоне.

Несмотря на это, президент РФ предложил украинским властям без промедления вернуться к прямым переговорам на основе Стамбульских договоренностей. Он сказал, что они могут состояться в четверг, 15 мая.