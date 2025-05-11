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Израиль призвал к эвакуации из трех портов в Йемене

Людей призвали подальше держаться от портов Рас-Иса, Ходейда и Эс-Салиф.
Сергей Лебедев 2025-05-11 22:10:19
© Фото: Mohammed Mohammed Xinhua Globallookpress

Израильская армия призвала к эвакуации из йеменских портов Рас-Иса, Ходейда и Эс-Салиф. С предупреждением сегодня вечером выступил представитель ЦАХАЛ по связям с арабскими средствами массовой информации Авихай Эдри.

«Настоятельно призываем всех находящихся в этих портах эвакуироваться и держаться от них подальше ради вашей безопасности», - написал он в своем аккаунте в социальной сети X.

Авихай Эдри отметил, что перечисленные порты используются хуситами (движение «Ансар Аллах») якобы для террористической деятельности.

Ранее хуситы заявили, что не будут препятствовать проходу иностранных судов по Аравийскому и Красному морям. Однако это не касается кораблей, связанных с Израилем.

При этом ЦАХАЛ периодически бьет по позициям движения «Ансар Аллах». Удары в том числе наносятся по портам.

#в стране и мире #Йемен #ЦАХАЛ #Хуситы #Порт #эвакуация
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