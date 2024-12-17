МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ГД приняла законопроект о спецсчетах для иноагентов

За документ депутаты проголосовали единогласно.
Сергей Лебедев 2024-12-17 17:58:19
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Сегодня Государственная дума Российской Федерации приняла законопроект, предполагающий введение специальных рублевых счетов для выплат иностранным агентам. За него депутаты во втором и третьем чтениях проголосовали единогласно.

Согласно одобренному документу, открытие спецсчета станет обязательным. Если иноагент не сделает это самостоятельно, то данным вопросом должен будет озадачиться тот, кто перечисляет вознаграждение.

«Принятый закон запретит обогащаться негодяям за счет граждан и страны, которую они предали», - заявил председатель ГД РФ Вячеслав Володин.

Напомним, документ предполагает, что на спецсчета иноагентов должны будут поступать доходы от процентов по вкладам, продажи или аренды недвижимости и транспорта, долевого участия в организациях, использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов. Распоряжаться деньгами разрешат только после отмены статуса иностранного агента.

Накануне законопроект без замечаний поддержало правительство Российской Федерации. Первое чтение документ прошел еще 20 ноября.

#в стране и мире #законопроект #госдума #иноагенты #гд #спецсчета
Военная приемка
1
МиГ. 85 лет в строю
2
Военная приемка в Китае
3
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
4
Связь в зоне СВО. Продолжение
5
РХБЗ в зоне СВО
6
Казанское. Высшее. Танковое
7
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
8
Оружие Южной Африки
9
Центральный ядерный полигон. Продолжение
10
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 