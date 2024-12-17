ГД приняла законопроект о спецсчетах для иноагентов

Сегодня Государственная дума Российской Федерации приняла законопроект, предполагающий введение специальных рублевых счетов для выплат иностранным агентам. За него депутаты во втором и третьем чтениях проголосовали единогласно.

Согласно одобренному документу, открытие спецсчета станет обязательным. Если иноагент не сделает это самостоятельно, то данным вопросом должен будет озадачиться тот, кто перечисляет вознаграждение.

«Принятый закон запретит обогащаться негодяям за счет граждан и страны, которую они предали», - заявил председатель ГД РФ Вячеслав Володин.

Напомним, документ предполагает, что на спецсчета иноагентов должны будут поступать доходы от процентов по вкладам, продажи или аренды недвижимости и транспорта, долевого участия в организациях, использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов. Распоряжаться деньгами разрешат только после отмены статуса иностранного агента.

Накануне законопроект без замечаний поддержало правительство Российской Федерации. Первое чтение документ прошел еще 20 ноября.