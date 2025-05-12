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В Астрахани перед Днем Победы открыли нового «Часового памяти»

Часовня напоминает о подвиге жителей Астрахани во время войны. Около 160 тысяч астраханцев ушли тогда на фронт, и половина из них не вернулась обратно.
Диана Сирази Анастасия Бобылева 2025-05-12 03:23:20
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

В Астрахани в преддверии юбилея Победы при поддержке ФСБ России и по инициативе ветеранов военной контрразведки появился новый «Часовой памяти». Так называют мемориальные часовни, которые устанавливаются по всей стране. От Калининграда до Хабаровска, от Североморска до Севастополя - они навечно хранят память о подвиге советского народа.

Теперь такой часовой - уже 19-ый по счету - есть и на юге нашей страны, в регионе, который всю войну жил в режиме «все для фронта, все для Победы». В Астрахани, на стыке водных и железнодорожных путей, где находятся ворота на Кавказ и открывается выход к Каспийскому морю.

В первый же год войны Астрахань обрела большое стратегическое значение. Тут перекачивали нефть, перегружали и отправляли в центральные районы страны хлеб, уголь продовольствие, боеприпасы, по Волге везли раненых.  А когда началась битва за Сталинград, в Астрахань днем и ночью шли караваны с горючим, вооружением, воинскими пополнениями. И все это под бесконечными бомбежками вражеской авиации.

Гитлеровские войска стремились выйти к Волге, взять Сталинград, Астрахань и овладеть Кавказом. Фашисты были в ста километрах от города, нещадно бомбили его заводы, порт, железнодорожную переправу. Но сама Астрахань не была оккупирована, и все оставшееся население - женщины и молодежь - ушло на строительство защитных сооружений: огневых точек, дзотов, укрытий. Они же строили и железную дорогу Кизляр - Астрахань, движение поездов по которой началось в декабре 1942 года. Мужское же население Астраханского региона, а это более 160 тысяч человек, ушло на фронт. Каждый второй из них погиб.

Подробнее о вкладе Астрахани в Великую Победы смотрите в сюжете Дианы Сирази для программы «Главное с Ольгой Беловой».

Ранее «Часовой памяти» открылся в Калуге. Оборона Калуги была частью битвы за Москву, поэтому город с первых месяцев вторжения прочувствовал, что значит быть на передовой. Десятки тысяч его жителей строили оборонительные сооружения, работали на заводах и фабриках, производивших вооружение и боеприпасы.

#в стране и мире #Главное с Ольгой Беловой #Великая Отечественная война (ВОВ) #Астрахань #часовой памяти
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