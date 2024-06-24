В Калуге при поддержке ФСБ и ветеранов появился «Часовой памяти»

В Калуге появился новый «Часовой памяти». Так называют мемориальные часовни, которые по инициативе ветеранов военной контрразведки, а также при поддержке ФСБ России устанавливаются по всей стране.

От Калининграда до Хабаровска, от Североморска до Севастополя - они навечно хранят память о подвиге советского народа.

«Хотелось бы сказать большое спасибо жителям Калуги, жителям города воинской славы. Спасибо большое за то, что приняли нашего "Часового памяти". Хотелось бы сказать слова, которые произнес Дмитрий Донской перед Куликовской битвой. Он сказал: "Зачем все это надо? Ради земли русской, веры православной, чтобы старые рассказывали, а молодые помнили"», - сказал на церемонии открытия часовни руководитель Департамента военной контрразведки ФСБ России Николай Юрьев.

Оборона Калуги была частью битвы за Москву. И с первых же месяцев вторжения город прочувствовал, что значит быть на передовой. Десятки тысяч жителей Калуги строили оборонительные сооружения. Заводы и фабрики, еще вчера выпускавшие мирную продукцию, производили вооружение и боеприпасы. Немцы же, подбираясь к столице, расчищали себе путь, безжалостно бомбили Калугу, и в октябре 1941 года вплотную подошли к городу. Все силы, весь мощный кулак обороны тогда собирали на подступах к Москве, и Калуга пала.

«Количество людей, которые отдали жизни, измеряется сотнями тысяч. Это все было непросто. Калугу взяли, но Калугу отстояли в ходе первой наступательной операции», - напомнил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Как везде, на оккупированных территориях немцы установили «свой порядок». Пытали, расстреливали, угоняли в лагеря. За два с половиной месяца оккупации ущерб городу и людям был нанесен колоссальный. Полностью уничтожены 320 населенных пунктов. Убиты почти 30 тысяч человек. От пыток и голода пострадали более 300 тысяч мирных жителей и военнопленных. Помимо физического истребления населения, нацисты уничтожали памятники, культурные и научные артефакты, жгли и грабили все подряд.

Подробнее о страницах истории, которые нельзя забывать, в материале Дианы Сирази для программы «Главное с Ольгой Беловой».