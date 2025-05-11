Ветеран вспомнил, как в День Победы выпалил из пушки самолета

Ветераны по всей стране отметили 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. К тем, кто не мог приехать в Москву, праздник пришел сам: для них парад устроили прямо у дома. В этот день многие из ветеранов вспомнили, как встретили тот самый, первый День Победы.

Для Виктора Дмитриевича последние дни войны оказались самыми тяжелыми - в это время они с товарищами добивали остатки затаившихся немецких частей. Тот самый момент, когда командир объявил о капитуляции, ветеран помнит до сих пор.

«Побежал на аэродром, залез в кабину своего самолета, выпалил из пушки - у меня на Як-9Д была пушка 37-миллиметровая. Выпалил очередь из пушки и дальше праздновали», - рассказал он.

На протяжении многих лет зрителем парада Победы была Валентина Петровна Минаева. Ветеран-медик прошла сразу три войны. В Советско-финской она участвовала в качестве медсестры, потом была Великая Отечественная, где она помогала раненым в окопах.

«Вот тут, наверное, пришлось туго. Ночами не спали. Когда такой лежит без рук, без ног, как его одного оставишь? Не жаловались, а кому жаловаться, на кого жаловаться? Никому не жаловались», - вспоминает она.

В мае 1945 года вернуться в мирную жизнь у Валентины Минаевой не получилось - эшелоны уходили на восток.

«Сказали - война кончилась, мы прыгали. Ну, радости было, неописуемая радость! Потом нам говорят: рано радуетесь, еще японцев не победили», - поделилась она.

Она и сейчас помнит, как японцы вырезали советские госпитали и каково было ей, молодой медсестре с винтовкой в руках, защищать наших солдат. Там же, на Дальнем Востоке, она познакомилась со своим будущим мужем, с ним же вернулась домой. И все это время для ветерана трех войн главным праздником было именно 9 Мая. В этом году возраст уже не позволил ей выйти на площадь, и праздник пришел сам. Ее дом на день стал главной трибуной, где прозвучали военные песни и слова благодарности.

Подробнее о том, как встретили День Победы в этом году ветераны, смотрите в сюжете Константина Герцева для программы «Главное с Ольгой Беловой».