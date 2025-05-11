МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Ветеран вспомнил, как в День Победы выпалил из пушки самолета

Он рассказал, что когда узнал о капитуляции противника, то побежал к своему самолету и выпалил очередь из 37-миллиметровой пушки.
Анастасия Бобылева Константин Герцев 2025-05-11 19:52:11
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

Ветераны по всей стране отметили 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. К тем, кто не мог приехать в Москву, праздник пришел сам: для них парад устроили прямо у дома. В этот день многие из ветеранов вспомнили, как встретили тот самый, первый День Победы.

Для Виктора Дмитриевича последние дни войны оказались самыми тяжелыми - в это время они с товарищами добивали остатки затаившихся немецких частей. Тот самый момент, когда командир объявил о капитуляции, ветеран помнит до сих пор.

«Побежал на аэродром, залез в кабину своего самолета, выпалил из пушки - у меня на Як-9Д была пушка 37-миллиметровая. Выпалил очередь из пушки и дальше праздновали», - рассказал он.

На протяжении многих лет зрителем парада Победы была Валентина Петровна Минаева. Ветеран-медик прошла сразу три войны. В Советско-финской она участвовала в качестве медсестры, потом была Великая Отечественная, где она помогала раненым в окопах.

«Вот тут, наверное, пришлось туго. Ночами не спали. Когда такой лежит без рук, без ног, как его одного оставишь? Не жаловались, а кому жаловаться, на кого жаловаться? Никому не жаловались», - вспоминает она.

В мае 1945 года вернуться в мирную жизнь у Валентины Минаевой не получилось - эшелоны уходили на восток.

«Сказали - война кончилась, мы прыгали. Ну, радости было, неописуемая радость! Потом нам говорят: рано радуетесь, еще японцев не победили», - поделилась она.

Она и сейчас помнит, как японцы вырезали советские госпитали и каково было ей, молодой медсестре с винтовкой в руках, защищать наших солдат. Там же, на Дальнем Востоке, она познакомилась со своим будущим мужем, с ним же вернулась домой. И все это время для ветерана трех войн главным праздником было именно 9 Мая. В этом году возраст уже не позволил ей выйти на площадь, и праздник пришел сам. Ее дом на день стал главной трибуной, где прозвучали военные песни и слова благодарности.

Подробнее о том, как встретили День Победы в этом году ветераны, смотрите в сюжете Константина Герцева для программы «Главное с Ольгой Беловой».

#в стране и мире #9 мая #день победы #ветераны #Главное с Ольгой Беловой #Великая Отечественная война (ВОВ)
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
2
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
3
Вьетнам. Оружие Победы
4
Северный десант
5
Высшая школа ПВО
6
Фрегаты 11356. Россия/Индия
7
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
8
Броневики СВО. Часть 1
9
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
10
Ми-8. Полет в Магадан
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 