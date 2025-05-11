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Лесные пожары в Забайкальском крае сняли из космоса

Огонь уже вплотную подобрался к Чите.
Сергей Лебедев 2025-05-11 18:35:36
© Фото: roscosmos_gk, Telegram

В Забайкальском крае продолжают полыхать крупные лесные пожары. В минувшую субботу огонь уже вплотную подобрался к столице региона - Чите.

Сейчас за пожарам следят спутники Роскосмоса. Госкорпорация опубликовала снимок, сделанный космически аппаратом «Метеор-М», пишет 360.ru.

По информации МЧС России, в крае полыхают 42 лесных пожара. Они охватывают территорию площадью в 380,5 тысячи гектар.

К ликвидации огня привлекли более 1 600 человек. Кроме того, задействованы 253 единицы техники, в том числе авиация.

В Забайкалье сейчас действует федеральный режим ЧС в лесах.

#пожар #космос #роскосмос #забайкальский край #спутник #огонь
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