Лесные пожары в Забайкальском крае сняли из космоса

В Забайкальском крае продолжают полыхать крупные лесные пожары. В минувшую субботу огонь уже вплотную подобрался к столице региона - Чите.

Сейчас за пожарам следят спутники Роскосмоса. Госкорпорация опубликовала снимок, сделанный космически аппаратом «Метеор-М», пишет 360.ru.

По информации МЧС России, в крае полыхают 42 лесных пожара. Они охватывают территорию площадью в 380,5 тысячи гектар.

К ликвидации огня привлекли более 1 600 человек. Кроме того, задействованы 253 единицы техники, в том числе авиация.

В Забайкалье сейчас действует федеральный режим ЧС в лесах.