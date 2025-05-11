Рубио посетит Турцию в предложенную Путиным дату переговоров с Украиной

Американский государственный секретарь Марко Рубио 14 марта прилетит в Турцию. Там он пробудет до 16-го числа. Об этом сегодня сообщили в Госдепартаменте США.

Госсекретарь примет участие в неформальной встрече руководителей внешнеполитических ведомств стран Североатлантического альянса. Она состоится в Анталье.

«Марко Рубио отправится в Анталию, Турция, 14-16 мая», - говорится в заявлении Госдепа.

Ранее российский лидер Владимир Путин призвал украинские власти возобновить прямые переговоры. Он предложил их провести 15 мая в Стамбуле.

Инициативу президент уже обсудил по телефону с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, который пообещал содействовать переговорам.