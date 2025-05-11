Путин заявил, что РФ чтит всех причастных к победе над нацизмом

Президент России Владимир Путин заявил, что наша страна чтит всех причастных к достижению победы над нацизмом по итогам Великой Отечественной и Второй Мировой войн.

Он поблагодарил и зарубежных партнеров, принявших участие в торжествах по случаю 80-й годовщины Великой Победы в Москве. Обо всем этом он заявил во время пресс-конференции по итогам четырехдневных празднеств в российской столице.

«Хочу еще раз поздравить всех вас с праздником Великой Победы, поблагодарить наших друзей, зарубежных партнеров, которые в эти дни были вместе с нами в Москве на юбилейных торжествах, чтобы поклониться поколению победителей. Мы чтим всех, кто внес свой вклад в общую победу над нацизмом», - сообщил президент.

Он перечислил, что таковыми являются и союзники по антигитлеровской коалиции, и китайские воины, и участники антифашистского сопротивления в Европе, бойцы народно-освободительных движений в Африке и Азиатско-Тихоокеанском регионе, добровольцы из стран Латинской Америки.

Напомним, что 9 мая 2025 года в Параде Победы на Красной площади в Москве участвовали парадные расчеты 13 иностранных государств.