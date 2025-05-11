Назван неочевидный источник заболеваний в автомобиле

Кондиционер в автомобиле является неочевидным, на первый взгляд, местом скопления опасных бактерий. Об этом рассказала в беседе с RT старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

«Пыль, микроскопические грибы и бактерии накапливаются на фильтрах и внутренних элементах системы. Когда кондиционер включен, эти частицы поступают в салон автомобиля вместе с потоком воздуха», - пояснила эксперт.

Чаще всего в кондиционерах обитает «черная плесень», способная вызвать, в том числе, пневмонию и астму. Кроме того, здесь могут обитать бактерии Legionella pneumophila. При попадании в организм человека они способны вызвать болезнь легионеллез.

С целью недопущения распространения опасных бактерий в автомобиле, рекомендуется проветривать транспортное средство, а также не находиться долгое время в салоне с включенным кондиционером, завершила Золотарева.