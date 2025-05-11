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Песков: Киев пытался сорвать празднование 9 Мая в Москве

Киевский режим пытался сорвать празднования Дня Победы в Москве, но средства ПВО работали эффективно.
Игнат Далакян 2025-05-11 12:33:03
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Киевский режим пытался сорвать празднование 9 Мая в Москве, но российские силы противовоздушной обороны России работали эффективно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналисту «России 1» Павлу Зарубину. Видео опубликовано в его телеграм-канале.

По словам Пескова, главное в действиях киевского режима это не беспилотники, а беспрецендетное заявление Зеленского. Песков сравнил его с государственным терроризмом.

«Заявления Зеленского накануне Дня победы об отсутствии гарантий безопасности для зарубежных гостей были на грани безумия», - сказал пресс-секретарь российского главы государства.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что Киев 14 043 раза нарушил режим прекращения огня. В российском оборонном ведомстве отметили, что после окончания временного перемирия ВС РФ продолжили специальную военную операцию.

#9 мая #день победы #беспилотники #Владимир Зеленский #Дмитрий Песков #празднование
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