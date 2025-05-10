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США одобрили передачу Киеву 125 дальнобойных ракет и 100 ракет Patriot

Не уточняется, как скоро Украина получит обозначенное вооружение и кто распорядился об этом.
Дарина Криц 2025-05-10 23:40:21
© Фото: defense.gov

Американские власти одобрили передачу киевскому режиму дальнобойных ракет и снарядов к системе противовоздушной обороны Patriot. Уточняется, что Киев получит 125 и 100 ракет, соответственно.

По информации The New York Times, на Украину ракеты отправятся из Германии.

«В пятницу представитель конгресса заявил, что Соединенные Штаты одобрили передачу Германией 125 дальнобойных артиллерийских ракет и 100 ракет ПВО Patriot на Украину», - уточнил источник газеты.

В издании напомнили, что Соединенные Штаты предоставляют разрешение на произведенное ими вооружение, которое без этого не может быть применено, даже если им владеет другое государство.

Шестое мая сообщалось, что министр обороны Пит Хегсет без ведома президента США приостанавливал поставки оружия киевским властям. Такой приказ он отдал примерно неделю спустя после инаугурации Трампа. Как пишет агентство Reuters, это вызвало хаос в американской столице.

#в стране и мире #Украина #сша #ПPО Patriot #Киевский режим #дальнобойные ракеты #Поставки оружия на Украину
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