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Свыше 30 американских штатов охватила эпидемия кори

Всего зафиксировано три летальных исхода в результате заболевания.
Глеб Владовский 2025-05-10 09:08:37
© Фото: Kyle Mazza Keystone Press Agency Globallookpress

В 31 штате США произошла вспышка кори. Об этом сообщили в национальном центре по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

«По состоянию на 8 мая 2025 года в 31 юрисдикции было зарегистрировано в общей сложности 1001 подтвержденное заболевание корью», - говорится в заявлении организации.

Уточняется, что эпидемия кори вспыхнула, в том числе, в штате Аляска, Гавайях, Техасе, Кентукки и Луизиане.

По данным организации, что в 2025 году в США было зарегистрировано 14 вспышек. В результате распространения заболевания, зафиксировано три случая смерти. Среди заболевших 38% - пациенты в возрасте 5-19 лет. Еще 31% - старше 20 лет.

#в стране и мире #сша #корь #Заболевания #вспышка кори
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