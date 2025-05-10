Свыше 30 американских штатов охватила эпидемия кори

В 31 штате США произошла вспышка кори. Об этом сообщили в национальном центре по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

«По состоянию на 8 мая 2025 года в 31 юрисдикции было зарегистрировано в общей сложности 1001 подтвержденное заболевание корью», - говорится в заявлении организации.

Уточняется, что эпидемия кори вспыхнула, в том числе, в штате Аляска, Гавайях, Техасе, Кентукки и Луизиане.

По данным организации, что в 2025 году в США было зарегистрировано 14 вспышек. В результате распространения заболевания, зафиксировано три случая смерти. Среди заболевших 38% - пациенты в возрасте 5-19 лет. Еще 31% - старше 20 лет.