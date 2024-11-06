В Москве начали расследование из-за кори в МГУ, общежитие вуза на карантине

Специалисты начали эпидемиологическое расследования в связи с сообщениями о заболевшем корью студенте МГУ им. М.В. Ломоносова. Информация об этом размещена на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

«Шестого ноября 2024 года в связи с получением информации о регистрации случая кори у студента МГУ имени М.В. Ломоносова, проживающего в общежитии МГУ, специалистами управления Роспотребнадзора по городу Москве незамедлительно начато эпидемиологическое расследование», - указано в сообщении.

Университету направили предписание о проведении противоэпидемических мероприятий в общежитии и учебном корпусе. Среди таких мероприятий может быть экстренная вакцинация тех, кто контактировал с заболевшим, и запрет заселения новых лиц в общежитие, а также ограничение очного посещения занятий для части студентов и преподавателей.

Как сообщалось ранее, общежитие, где живет заразившийся корью студент, закрыли на карантин. Он продлится 21 день, в течение этого периода отменены массовые мероприятия, также проживающим запрещается приводить гостей.

Десятого октября случай кори был выявлен в Институте стран Азии и Африки МГУ. После этого учащихся факультета временно отправили на дистанционное обучение.

Главврач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов прокомментировал ситуацию с корью в России на данный момент. По его словам, эпидемия кори маловероятна, поскольку всех, кто не болел, активно вакцинируют.