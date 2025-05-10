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ВС Пакистана сообщили, что уничтожили аэродром в индийском Сирсе

В пакистанском МИД заявили, что удары имеют оборонительный характер.
Глеб Владовский Артём Желтиков 2025-05-10 07:36:23
© Фото: Idrees Abbas Keystone Press Agency Globallookpress © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

Пакистанские военнослужащие уничтожили индийский аэродром в городе Сирса. Об этом сообщили в службе по связям с общественностью Вооруженных сил республики.

«Аэродром Сирса в Индии разрушен. Факт уничтожения подтвердили и сами индийские СМИ», - говорится в заявлении ведомства.

По данным телеканала Geo, Сирса являлся  важным учебным центром военной разведки Индии в округе Раджури.

В свою очередь министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар заявил, что удары по Индии несут оборонительный характер.

«Недавний военный ответ был исключительно оборонительной мерой», - цитирует его слова телеканал.

Ранее сообщалось о гибели индийского высокопоставленного чиновника в результате ударов Пакистана по союзной территории Джамму и Кашмир.

#в стране и мире #Индия #Пакистан #аэродром #обстрелы
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