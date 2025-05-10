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Индийский чиновник погиб в результате ударов Пакистана по Кашмиру

Еще два человека получили ранения в результате атак со стороны пакистанских войск.
Глеб Владовский 2025-05-10 06:22:56
© Фото: Ahmad Kamal XinHua Globallookpress

Индийский чиновник погиб в результате обстрелов со стороны Пакистана. Об этом сообщил главный министр союзной территории Джамму и Кашмир Омар Абдулла.

«Мы потеряли преданного офицера административной службы... Погиб наш окружной комиссар по развитию региона Радж Кумар Таппа», - написал он в соцсетях.

По данным агентства PTI, еще два человека пострадали в результате обстрела региона со стороны пакистанских войск. Их состояние оценивается как критическое.

Ранее сообщалось, что Исламабад объявил о начале крупномасштабной военной операции против Индии. По данным Geo TV, на данный момент пакистанские войска уже поразили склад ракет BrahMos в Бисе.

#Индия #Пакистан #Обстрел #чиновник #джамму и кашмир
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