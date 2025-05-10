Индийский чиновник погиб в результате ударов Пакистана по Кашмиру

Индийский чиновник погиб в результате обстрелов со стороны Пакистана. Об этом сообщил главный министр союзной территории Джамму и Кашмир Омар Абдулла.

«Мы потеряли преданного офицера административной службы... Погиб наш окружной комиссар по развитию региона Радж Кумар Таппа», - написал он в соцсетях.

По данным агентства PTI, еще два человека пострадали в результате обстрела региона со стороны пакистанских войск. Их состояние оценивается как критическое.

Ранее сообщалось, что Исламабад объявил о начале крупномасштабной военной операции против Индии. По данным Geo TV, на данный момент пакистанские войска уже поразили склад ракет BrahMos в Бисе.