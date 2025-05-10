Школьники в Мали исполнили советские песни в честь 80-летия Победы

Учащиеся одной из школ в Мали исполнили песни времен Великой Отечественной войны в честь 80-летия Победы. Об этом сообщили в посольстве России.

Уточняется, что 9 мая в столице республики Бамако состоялся прием в честь 80-й годовщины Победы. Мероприятие началось с трансляции обращения президента РФ Владимира Путина к участникам и гостям Парада Победы в Москве. Его речь сопровождалась синхронным переводом на французский язык.

«В завершение приема учащиеся частной школы им. Льва Толстого исполнили литературно-музыкальную композицию, посвященную подвигу советского народа в Великой Отечественной войне», - говорится в заявлении.

В дипмиссии добавили, что во время приема гостям показывали видеозаписи с выставок, посвященных, в том числе «Бессмертному полку» и «Памяти жертв оккупантов и карателей».

Ранее сообщалось, что празднование Дня Победы в Латвии завершилось задержанием двоих человек.