В Латвии задержали двух человек за то, что те праздновали День Победы, а также выписали штраф на сумму от 300 до 350 евро и возбудили 36 административных дел.

В общей сложности латвийские власти составили 51 протокол за нарушение предписаний, связанных с ограничениями в отношении празднования дня 9 Мая, использования символики этого праздника и связанной с Россией символики, а также с массовым возложением цветов. Большая часть из этих документов была составлена в Риге.

Как сообщил местный портал, штраф получили певшие песни военных лет люди, те, кто оставлял цветы на месте снесенного памятника в Парке Победы и те, кто хоть каким-то образом отмечал этот праздник.

Руководитель Главного управления охраны порядка Государственной полиции Андрис Зеллис перечислил, за какие знаки отличия можно было понести наказание.

«И георгиевские ленточки, прикрепленные к цветам, и люди, использующие различную символику — звезды, медали и значки, на которых также изображена свастика, восхваляющая тоталитарные режимы. И другие, конечно же, буквы Z и V», - цитирует его 360.ru.

Полицейские находились при местах захоронений, следя за индивидуальным возложением цветов. Его местные власти запрещать не стали. Отмечается, что люди нескончаемым потоком с цветами в руках шли на Торнякалнское и Покровское кладбища.

Напомним, с началом специальной военной операции в Латвии и других прибалтийских странах усилились русофобские настроения и активизировались шаги, направленные на борьбу с советским прошлым. Так, в Риге активисты до последнего боролись, чтобы защитить от сноса памятник Освободителям города в местном Парке Победы.