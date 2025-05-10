Пакистан объявил о начале крупномасштабной военной операции против Индии. Об этом сообщает телеканал Geo TV.

По его информации, на данный момент пакистанские войска уже поразили склад ракет BrahMos в Бисе.

Также сообщается о нанесении ряда ударов по другим стратегическим объектам Индии.

Ранее стало известно о том, что Индия атаковала три пакистанские авиабазы.

Конфликт между странами начал набирать обороты 22 апреля после того, как двое террористов расстреляли толпу туристов в Индии. Власти страны обвинили в теракте Пакистан и начали боевые действия против него.