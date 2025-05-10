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Пакистан объявил о начале крупномасштабной военной операции против Индии

Власти страны готовят ответ на атаку трех авиабаз.
Константин Денисов 2025-05-10 03:29:54
© Фото: PPI Keystone Press Agency Globallookpress

Пакистан объявил о начале крупномасштабной военной операции против Индии. Об этом сообщает телеканал Geo TV.

По его информации, на данный момент пакистанские войска уже поразили склад ракет BrahMos в Бисе.

Также сообщается о нанесении ряда ударов по другим стратегическим объектам Индии.

Ранее стало известно о том, что Индия атаковала три пакистанские авиабазы.

Конфликт между странами начал набирать обороты 22 апреля после того, как двое террористов расстреляли толпу туристов в Индии. Власти страны обвинили в теракте Пакистан и начали боевые действия против него.

#в стране и мире #Индия #Пакистан
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