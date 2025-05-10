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Пакистан вывел из строя 70% энергосетей Индии

Массовые отключения электроэнергии произошли в результате кибератак.
Константин Денисов 2025-05-10 04:30:49
© Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press

Власти Пакистана заявили о выводе из строя 70% энергосетей Индии в результате масштабной кибератаки. Об этом сообщает телеканал Geo TV.

«Пакистан кибератакой вывел из строя 70% электросети Индии», – говорится в публикации.

Некоторые источники пишут о том, что индийские власти предупреждали местных жителей о возможных хакерских атаках.

Другие же сообщают, что в Индии действовало предупреждение об отключении электроэнергии на фоне обнаружения пакистанских беспилотников.

Ранее сообщалось о том, что стороны обменялись ракетными ударами, продолжая затяжной военный конфликт.

#в стране и мире #Индия #Пакистан #энергосети
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