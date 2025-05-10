Пакистан вывел из строя 70% энергосетей Индии

Власти Пакистана заявили о выводе из строя 70% энергосетей Индии в результате масштабной кибератаки. Об этом сообщает телеканал Geo TV.

«Пакистан кибератакой вывел из строя 70% электросети Индии», – говорится в публикации.

Некоторые источники пишут о том, что индийские власти предупреждали местных жителей о возможных хакерских атаках.

Другие же сообщают, что в Индии действовало предупреждение об отключении электроэнергии на фоне обнаружения пакистанских беспилотников.

Ранее сообщалось о том, что стороны обменялись ракетными ударами, продолжая затяжной военный конфликт.