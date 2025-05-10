Пакистан вывел из строя 70% энергосетей Индии

Власти Пакистана заявили о выводе из строя 70% энергосетей Индии в результате масштабной кибератаки. Об этом сообщает телеканал Geo TV.
«Пакистан кибератакой вывел из строя 70% электросети Индии», – говорится в публикации.
Некоторые источники пишут о том, что индийские власти предупреждали местных жителей о возможных хакерских атаках.
Другие же сообщают, что в Индии действовало предупреждение об отключении электроэнергии на фоне обнаружения пакистанских беспилотников.
Ранее сообщалось о том, что стороны обменялись ракетными ударами, продолжая затяжной военный конфликт.
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