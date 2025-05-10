Канцлер ФРГ Фридрих Мерц планирует созвониться с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы обсудить 30-дневное перемирие на Украине. О своем намерении немецкий политик заявил в интервью телеканалу ZDF. По его словам, он пообщается с президентом РФ, если представится такая возможность.

«Я это сделаю, но в координации со всеми европейскими партнерами... И если до этого дойдет, я также буду действовать в согласовании с президентом США», - цитирует его слова РИА Новости.

Напомним, ранее появились сообщения, что киевский режим вместе с западными партнерами подготовили некий «мирный план», предусматривающий 30-дневное прекращение огня на Украине. Якобы он состоит из 22 пунктов.

По данным американских журналистов, документ вскоре Владимиру Путин должен представить спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Однако, когда это произойдет, не уточняется.