Додик объяснил, что кроется за угрозами присутствовавшим на Параде Победы

Угрозы европейских политиков в адрес тех, кто отправился в Москву на празднование Великой Победы, показывают намерение переписать историю. Об этом в интервью корреспонденту телеканала «Звезда» Константину Коковешникову заявил президент Республики Сербской Милорад Додик.

«Эти угрозы являются циничными и безобразными. Они еще раз показывают их намерение провести ревизию и переписать историю», - отметил политик.

Он добавил, что необходимо помнить и уважать подвиг советского народа, который победил в борьбе с фашизмом.

«Единственное место, где нужно быть 9 мая - это Красная площадь в Москве», - подчеркнул Миларад Додик.

Ранее политик заявлял, что его не пугают возможные санкции Евросоюза в связи с визитом в Москву.