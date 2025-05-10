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Индия обвинила Пакистан в многократном нарушении режима прекращения огня

Стороны достигли соглашения только сегодня, однако уже появились первые сообщения о нарушении договоренностей.
Анастасия Бобылева 2025-05-10 21:50:47
© Фото: Faisal Bashir Keystone Press Agency Globallookpress

МИД Индии обвинил Пакистан в многократном нарушении режима прекращении огня. В ведомстве отметили, что индийская сторона относится к происходящему максимально серьезно.

«За последние два часа неоднократно имели место нарушения договоренности, достигнутой ранее этим вечером между генеральными директорами военных операций Индии и Пакистана. Вооруженные силы дают адекватный ответ», - заявил министр иностранных дел Индии Викрам Мисри, его слова приводит Times of India.

Дипломаты призвали Исламабад принять меры и устранить нарушения. В ведомстве также предупредили, что Вооруженные силы Индии получили инструкции решительно отвечать на подобные действия.

Индия и Пакистан в субботу 10 мая достигли соглашения и договорились о режиме прекращения огня. Президент США Дональд Трамп прокомментировал это событие, напомнив, что договоренность была достигнута после переговоров, в которых Вашингтон принимал участие в качестве посредника.

#в стране и мире #Индия #Пакистан #конфликт #режим прекращения огня
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