Индия обвинила Пакистан в многократном нарушении режима прекращения огня

МИД Индии обвинил Пакистан в многократном нарушении режима прекращении огня. В ведомстве отметили, что индийская сторона относится к происходящему максимально серьезно.

«За последние два часа неоднократно имели место нарушения договоренности, достигнутой ранее этим вечером между генеральными директорами военных операций Индии и Пакистана. Вооруженные силы дают адекватный ответ», - заявил министр иностранных дел Индии Викрам Мисри, его слова приводит Times of India.

Дипломаты призвали Исламабад принять меры и устранить нарушения. В ведомстве также предупредили, что Вооруженные силы Индии получили инструкции решительно отвечать на подобные действия.

Индия и Пакистан в субботу 10 мая достигли соглашения и договорились о режиме прекращения огня. Президент США Дональд Трамп прокомментировал это событие, напомнив, что договоренность была достигнута после переговоров, в которых Вашингтон принимал участие в качестве посредника.