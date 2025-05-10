Киев выразил демарш странам, чьи лидеры были на Параде Победы в Москве

МИД Украины выразил протест странам, чьи лидеры были на Параде Победы в Москве 9 мая. Об этом сообщается на сайте дипломатического ведомства.

«Украина расценивает присутствие на параде как недружественный шаг», - отмечается в заявлении.

Руководителей дипломатических миссий этих стран вызвали в МИД, где и сообщили об этом. Киев считает, что участие в торжествах в честь 80-летия Победы в Москве «не имеет ничего общего с увековечением памяти жертв и героев Второй мировой войны».

На праздничные мероприятия 9 мая в Москву прибыли 27 иностранных лидеров, также несколько стран были представлены не на высшем, но на достаточно высоком уровне. Одному из гостей, президенту Сербии Александру Вучичу, попытались помешать попасть в Россию - Латвия и Литва закрыли свое воздушное пространство для его самолета.

Сам Вучич, однако, прилетел и позже заявил, что его не волнует мнение других о его визите в Москву.