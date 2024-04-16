Эксперт Солдатова объяснила, как не развязать войну с соседями на даче

Чтобы уберечь себя от споров и конфликтов с соседями по загородному участку, нужно правильно оформить свое имущество, следить за ним и содержать его в порядке, рассказала «Звезде» доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Лариса Солдатова.

Специалист объяснила, на что нужно обратить внимание.

1. Нужно правильно оформить право на землю, привлечь кадастрового инженера, который отобразит границы участка, их внесут в ЕГРН. Это позволит максимально защитить себя. Ваш сосед, который потом решит построить что-то на вашем земельном участке, будет действовать незаконно. У вас будет возможность очень просто и без лишних затрат защитить свое право.

«Даже если возникнет спор, даже если человек считает, что он правильно строит, мы просто обращаемся в надзорные органы, к кадастровому инженеру, и он говорит, где границы есть, а где их нет», - рассказала Солдатова.

Кроме того, тогда ваш сосед не сможет зарегистрировать право на свое строение, даже если построит его на вашей земле. И вы сможете потребовать его снести.

2. На постройки, которые вам дороги, например гараж, нужно тоже оформить право собственности. Многим не хочется платить налоги, но если ваших строений нет в ЕГРН, это тоже создает риски.

«Например, ресурсоснабжающая организация или компания, которая обеспечивает транспортную доступность территории, решит начать какое-то строительство. Для этого могут изымать земельные участки. И вы сможете потребовать полноценную компенсацию за ваши объекты только тогда, когда они внесены в ЕГРН и на них оформлено право собственности», - объяснила эксперт.

3. Обратите внимание на правила содержания земельных участков. Они предусматривают, например, своевременную уборку участка от сухих веток, от сухой травы. Лучше сделать это все вовремя, чтобы избежать, например, пожара.

4. При строительстве ограждений нужно быть внимательными. Например, в уставах СНТ часто написано, что нельзя строить сплошные ограждения земельных участков внутри товарищества. Максимум, что допускается, это сетка-рабица. Могут прописывать даже размер ячейки этой сетки. Ограниченной может быть даже высота забора.

5. Нужно быть аккуратными при использовании каких-то химикатов на участке, их хранения - для этого тоже есть правила. Вы отвечаете за все, что у вас есть на участке.

«В гараже оставили бензин - мы отвечаем за то, чтобы он не был разлит и не попал на соседний земельный участок. То же самое, когда мы используем какие-то отравляющие вещества», - рассказала Солдатова.

6. Разжигаете на участке костер - действуйте по правилам.

7. Допустимые уровни шума регулируют СанПиН 2.1.2.2645-10 и региональные законы, но они есть не во всех регионах.

Мы не застрахованы от индивидуальных особенностей соседей, отмечает эксперт.

«Исходим из того, что собственник, каждый из нас, несет ответственность каждый за свое имущество. Ответственность возможна только за умышленное причинение вреда. Если река вышла из берегов - это другое дело. Вы обязаны ликвидировать последствия. Если вероятность паводка большая, мы должны дополнительно оградить ограждение, чтобы не допустить причинение вреда», - рассказала Лариса Солдатова.

С недвижимостью проще - ее принимают компетентные органы и смотрят, все ли с ней в порядке, и вы не несете ответственности, если она вдруг сместится. Если же ваш сосед умышленно перенес забор - тогда в его действиях совсем другой состав ответственности.