Уиткофф нарушил протокол, пользуясь услугами переводчиков из РФ в Кремле

Спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа уличили в нарушении протокола. Как отметили в американских СМИ, он нарушил протокол, когда прибег к услугам российских переводчиков во время встреч с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле.

«Специальный посланник президента Дональда Трампа нарушил давний протокол, не взяв собственного переводчика на три встречи на высоком уровне с президентом России Владимиром Путиным, решив вместо этого пользоваться услугами переводчиков из Кремля», - цитирует одну из публикаций aif.ru.

Речь идет о встречах в Москве 11 февраля и 13 марта, а также в Санкт-Петербурге 11 апреля. При этом отмечается, что русским языком Уиткофф не владеет.

Стивен Уиткофф с начала 2025 года виделся с Владимиром Путиным несколько раз. Последняя встреча политиков состоялась 25 апреля в Кремле. Как позже признался спецпосланник президента США, он был «охвачен благоговением», осознавая значимость происходящего.