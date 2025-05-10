Различные акции в честь 80-летия Победы прошли в 11 городах Сербии. Об этом сообщил в интервью РИА Новости организатор из народно-патриотического объединения «Бессмертный полк» Ненад Симонович.

«Памятные акции у нас прошли в пятницу в 11 городах Сербии: Крушевац, Чачак, Велика-Плана, Пирот, Куршумлия, Ужице, Опово, Суботица, Алексинац, Кикинда, Панчево и двух в Республике Сербской БиГ: Требине и Пале», – сказал Симонович.

Он добавил, что для организации акций объединение сотрудничало с органами местного самоуправления. Однако люди сами выходили с инициативами и объединялись для того, чтобы отметить праздник.

Что касается самих акций, то, например, в Суботице состоялся «Бессмертный полк», в Пироте – автопробег, в Панчево – церемония у мемориала, в которой приняли участие и городские власти, а в Алексинаце – просто возложение цветов.

Ранее сообщалось о мотопробеге в Буркина-Фасо в честь 80-летия Победы.