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Акции в честь 80-летия Победы прошли в 11 городах Сербии

Братская республика также с размахом отметила праздник.
Константин Денисов 2025-05-10 01:12:06
© Фото: ТРК Звезда

Различные акции в честь 80-летия Победы прошли в 11 городах Сербии. Об этом сообщил в интервью РИА Новости  организатор из народно-патриотического объединения «Бессмертный полк» Ненад Симонович.

«Памятные акции у нас прошли в пятницу в 11 городах Сербии: Крушевац, Чачак, Велика-Плана, Пирот, Куршумлия, Ужице, Опово, Суботица, Алексинац, Кикинда, Панчево и двух в Республике Сербской БиГ: Требине и Пале», – сказал Симонович.

Он добавил, что для организации акций объединение сотрудничало с органами местного самоуправления. Однако люди сами выходили с инициативами и объединялись для того, чтобы отметить праздник.

Что касается самих акций, то, например, в Суботице состоялся «Бессмертный полк», в Пироте – автопробег, в Панчево – церемония у мемориала, в которой приняли участие и городские власти, а в Алексинаце – просто возложение цветов.

Ранее сообщалось о мотопробеге в Буркина-Фасо в честь 80-летия Победы.

#в стране и мире #Сербия #день победы
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