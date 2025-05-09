Мотопробег в честь 80-летия Победы прошел в Буркина-Фасо

Мотопробег в честь 80-летия Победы прошел в столице Буркина-Фасо – Уагадугу. Об этом сообщает РИА Новости.

Мероприятие собрало несколько десятков мотоциклистов. Они украсили свои байки флагами России и Буркина-Фасо и проехали по центральным улицам города.

Встречные автомобилисты приветствовали участников акции звуковыми сигналами.

Организаторами мотопробега стали российско-буркинийская ассоциация «Африканская Инициатива», ассоциация ABR Amitié Burkinabé-Russie (Дружба Буркина-Россия) и CBR Coalition Burkina Russie (Коалиция Буркина-Россия).