Мотопробег в честь 80-летия Победы прошел в Буркина-Фасо

Мотопробег в честь 80-летия Победы прошел в столице Буркина-Фасо – Уагадугу. Об этом сообщает РИА Новости.
Мероприятие собрало несколько десятков мотоциклистов. Они украсили свои байки флагами России и Буркина-Фасо и проехали по центральным улицам города.
Встречные автомобилисты приветствовали участников акции звуковыми сигналами.
Организаторами мотопробега стали российско-буркинийская ассоциация «Африканская Инициатива», ассоциация ABR Amitié Burkinabé-Russie (Дружба Буркина-Россия) и CBR Coalition Burkina Russie (Коалиция Буркина-Россия).
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