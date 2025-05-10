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Инфекционист: прививка от кори не гарантирует иммунитет

Как отметила собеседница «Звезды», корь распространена по всему миру и чрезвычайно заразна.
Глеб Владовский 2025-05-10 15:00:34
© Фото: Caio Rocha Keystone Press Agency Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Вакцинация от кори не всегда гарантирует полную защиту от заболевания. Об этом рассказала «Звезде» врач-инфекционист, аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Екатерина Кулова.

«Заболевают люди непривитые или у которых нет полноценного иммунного ответа после вакцинации, он может просто не сформироваться. В России единственной профилактикой от заболевания корью является вакцинация... Лечение только симптоматическое, то есть нет препарата, который мог бы остановить развитие вируса», - пояснила доктор.

Врач напомнила, что вакцинация проводится в возрасте 12 месяцев, а ревакцинация - в шесть и 35 лет. Женщинам, желающим родить ребенка, следует привиться за два месяца до планирования беременности.

Как отметила инфекционист, корь - это очень заразное заболевание, вирус кори распространен по всему миру. 

«Вирус очень летуч, а его инфекционный период длится от 14 до 21 дня. Основные симптомы включают кашель, насморк, высокую температуру тела, временами конъюнктивит. Самым главным признаком заболевания является сыпь, которая появляется на голове и спускается вниз», - рассказала Кулова.

Врач добавила, что болезнь может протекать в различных формах, в том числе с осложнениями, вплоть до летального исхода.

Ранее сообщалось о вспышке кори в 31 американском штате. Всего в США настоящее время подтвержден 1001 случай заражения.

#Вирус #корь #вакцинация #иммунитет #наш эксклюзив
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