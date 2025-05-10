Востоковед назвал «игрой мускулами» ситуацию на границе Индии и Пакистана

Индия и Пакистан соблюдают негласные самовведенные запреты на пересечение границы наземными средствами. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал востоковед, доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский.

«Как только будет пересечена граница наземными, сухопутными войсками, тут, конечно, конфликт пойдет по непредсказуемой траектории. И тогда уже будет недалеко до самой полномасштабной войны», - считает специалист.

По этой причине пока идет обмен артиллерийскими, авиационными, ракетными ударами по территории и авиационным базам, объяснил эксперт.

«Пакистанцы ударили по индийским, индийцы в ответ ударили по пакистанским. Правда, что тревожит то, что конфликт вышел за рамки территории Кашмира и захватил уже соседние провинции, штат Панжав в Индии и одноименную провинцию в Пакистане», - добавил Волхонский.

По его словам, есть надежда, что стороны конфликта не перейдут красную линию, и дело до применения наземных сил не дойдет.

«Тогда это будет полномасштабная война. Пока это демонстрация силы. Игра мускулами», - сказал эксперт.

Ранее Вооруженные силы Пакистана сообщили об уничтожении аэродрома в индийском Сирсе. При этом МИД страны указал, что эти удары имеют оборонительный характер.