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Востоковед назвал «игрой мускулами» ситуацию на границе Индии и Пакистана

Конфликт между Индией и Пакистаном может пойти по непредсказуемой траектории в случае пересечения границы сухопутными войсками, считает специалист.
Игнат Далакян 2025-05-10 14:38:14
© Фото: Idrees Abbas, Keystone Press Agency, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Индия и Пакистан соблюдают негласные самовведенные запреты на пересечение границы наземными средствами. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал востоковед, доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский.

«Как только будет пересечена граница наземными, сухопутными войсками, тут, конечно, конфликт пойдет по непредсказуемой траектории. И тогда уже будет недалеко до самой полномасштабной войны», - считает специалист.

По этой причине пока идет обмен артиллерийскими, авиационными, ракетными ударами по территории и авиационным базам, объяснил эксперт.

«Пакистанцы ударили по индийским, индийцы в ответ ударили по пакистанским. Правда, что тревожит то, что конфликт вышел за рамки территории Кашмира и захватил уже соседние провинции, штат Панжав в Индии и одноименную провинцию в Пакистане», - добавил Волхонский.

По его словам, есть надежда, что стороны конфликта не перейдут красную линию, и дело до применения наземных сил не дойдет.

«Тогда это будет полномасштабная война. Пока это демонстрация силы. Игра мускулами», - сказал эксперт.

Ранее Вооруженные силы Пакистана сообщили об уничтожении аэродрома в индийском Сирсе. При этом МИД страны указал, что эти удары имеют оборонительный характер.

#Индия #Пакистан #конфликт #обстрелы #наш эксклюзив
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