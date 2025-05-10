Отправленный к Венере аппарат «Космос-482» упал в Индийский океан

Отправленный для исследования Венеры советский космический аппарат упал в Индийском океане. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

«Запущенный в 1972 году космический аппарат "Космос-482" прекратил существование, сойдя с орбиты и упав в Индийском океане. Схождение аппарата контролировалось средствами Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве», - говорится в заявлении организации.

Подчеркивается, что аппарат вошел в слои атмосферы в 9:24мск и упал в Индийском океане западнее Джакарты.

Неисправность в разгонном блоке космического аппарата «Космос-482» привела к тому, что станция долгое время находилась на высокой эллиптической орбите Земли.

Ранее в пресс-службе госкорпорации назвали приблизительные сроки столкновения станции с Землей.