Адвокат: после освобождения из колонии Ефремов вернется в кино

Актер Михаил Ефремов после освобождения из колонии в Белгородской области направился в Москву, после лечения он планирует вернуться в кино. Об этом сообщил адвокат артиста Юрий Падалко.

Он добавил, что информация о его выезде из тюрьмы на реанимобиле - это не более чем фейк.

«Информация о том, что он выехал на реанимобиле в Москву - это фейк. Все хорошо, все прекрасно. Я не буду комментировать, кто его забирал - это личное», - подчеркнул адвокат.

Падалко добавил, что первым делом Ефремов займется лечением, поскольку у него диагностировали ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких). После этого он будет заниматься восстановлением своей карьеры. По словам адвоката, артист, находясь в колонии, снимал короткометражные фильмы.

Ранее сообщалось, что Ефремова условно-досрочно освободили из колонии в Белгородской области. Его выпустили через черный ход, чтобы не привлекать внимания прессы.