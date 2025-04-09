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Адвокат: после освобождения из колонии Ефремов вернется в кино

Ранее сообщалось, что Михаила Ефремова при условно-досрочном освобождении вывели через черный ход.
Глеб Владовский 2025-04-09 09:06:58
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Актер Михаил Ефремов после освобождения из колонии в Белгородской области направился в Москву, после лечения он планирует вернуться в кино. Об этом сообщил адвокат артиста Юрий Падалко.

Он добавил, что информация о его выезде из тюрьмы на реанимобиле - это не более чем фейк.

«Информация о том, что он выехал на реанимобиле в Москву - это фейк. Все хорошо, все прекрасно. Я не буду комментировать, кто его забирал - это личное», - подчеркнул адвокат.

Падалко добавил, что первым делом Ефремов займется лечением, поскольку у него диагностировали ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких). После этого он будет заниматься восстановлением своей карьеры. По словам адвоката, артист, находясь в колонии, снимал короткометражные фильмы.

Ранее сообщалось, что Ефремова условно-досрочно освободили из колонии в Белгородской области. Его выпустили через черный ход, чтобы не привлекать внимания прессы.

#Москва #Кино #белгородская область #михаил ефремов #наш эксклюзив #условно-досрочное освобождение
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