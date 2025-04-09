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В Москве из загоревшегося роддома спасли 29 человек

Спасатели МЧС России ликвидировали пожар. Предварительно, пострадавших нет.
Глеб Владовский 2025-04-09 07:46:16
© Фото: МЧС России © Видео: МЧС России

Огнеборцы МЧС России спасли 29 человек из загоревшегося на юго-востоке Москвы роддома. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Сотрудники МЧС России спасли 29 человек на пожаре в Москве. Пациенты и персонал размещены в другом корпусе больницы», - говорится в заявлении.

Уточняется, что вспыхнувший на Госпитальной площади пожар полностью ликвидирован. На месте происшествия работают 92 специалиста и 24 единицы техники.

Точная причина пожара не указывается. Информации о пострадавших нет.

#Москва #пожар #больница #эвакуация #МЧС России #роддом
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