В Москве из загоревшегося роддома спасли 29 человек

Огнеборцы МЧС России спасли 29 человек из загоревшегося на юго-востоке Москвы роддома. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Сотрудники МЧС России спасли 29 человек на пожаре в Москве. Пациенты и персонал размещены в другом корпусе больницы», - говорится в заявлении.
Уточняется, что вспыхнувший на Госпитальной площади пожар полностью ликвидирован. На месте происшествия работают 92 специалиста и 24 единицы техники.
Точная причина пожара не указывается. Информации о пострадавших нет.
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