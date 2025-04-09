В Москве из загоревшегося роддома спасли 29 человек

Огнеборцы МЧС России спасли 29 человек из загоревшегося на юго-востоке Москвы роддома. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Сотрудники МЧС России спасли 29 человек на пожаре в Москве. Пациенты и персонал размещены в другом корпусе больницы», - говорится в заявлении.

Уточняется, что вспыхнувший на Госпитальной площади пожар полностью ликвидирован. На месте происшествия работают 92 специалиста и 24 единицы техники.

Точная причина пожара не указывается. Информации о пострадавших нет.