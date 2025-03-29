МЧС предупредило о сильном тумане в Москве в ночь на 29 марта

Москву в ночь на 29 марта накроет туман, он продержится до 10 часов утра. Об этом предупредили в пресс-службе МЧС России по Москве.

«В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 10 часов утра 29 марта местами в Москве ожидается туман с видимостью 100-500 м», - говорится в сообщении.

Главное управление МЧС посоветовало москвичам увеличить дистанцию между автомобилями и снизить скорость, а также избегать внезапных обгонов, перестроений или опережений. В ведомстве также предупредили, что не стоит оставлять детей без присмотра.

Ранее синоптик Александр Шувалов рассказал «Звезде», какую погоду стоит ожидать жителям и гостям столицы в конце марта. По его словам, в последние дни недели температура поднимется до 12-15 градусов тепла.