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МЧС предупредило о сильном тумане в Москве в ночь на 29 марта

Видимость снизится до 100-500 м, сообщили в ведомстве.
Анастасия Бобылева 2025-03-29 02:45:00
© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда

Москву в ночь на 29 марта накроет туман, он продержится до 10 часов утра. Об этом предупредили в пресс-службе МЧС России по Москве.

«В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 10 часов утра 29 марта местами в Москве ожидается туман с видимостью 100-500 м», - говорится в сообщении.

Главное управление МЧС посоветовало москвичам увеличить дистанцию между автомобилями и снизить скорость, а также избегать внезапных обгонов, перестроений или опережений. В ведомстве также предупредили, что не стоит оставлять детей без присмотра.

Ранее синоптик Александр Шувалов рассказал «Звезде», какую погоду стоит ожидать жителям и гостям столицы в конце марта. По его словам, в последние дни недели температура поднимется до 12-15 градусов тепла.

#Москва #Погода #туман
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