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До 79 увеличилось число погибших при обрушении крыши клуба в Доминикане

В ночном клубе проходил концерт, когда рухнула крыша. Выступавшего артиста удалось спасти.
Дарина Криц 2025-04-09 05:39:19
© Фото: AriagnysV89074, X.com

Количество погибших при обрушении крыши ночного клуба в Доминиканской Республике возросло до 79.

Такие данные озвучил директор Службы по чрезвычайным ситуациям города Санто-Доминго Хуан Мануэль Мендес. Он пояснил, что за последние часы выживших обнаружить не удалось, но поиск людей продолжается. Его слова приводит aif.ru.

Количество попавших в больницы тоже увеличилось и превысило 150 человек.

Трагедия произошла в ночном клубе Jet Set. Как сообщается, в это время на сцене выступал певец Рубби Перес, его удалось вызволить из-под обломков.

Сотрудники экстренных служб намерены разбирать завалы «до последнего человека». Президент Луис Абинадер объявил о трехдневном национальном трауре по жертвам трагедии в Санто-Доминго.

#ЧП #Обрушение крыши #ночной клуб #Доминиканская республика #погибли люди #рост числа жертв
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