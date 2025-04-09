При обрушении крыши ночного клуба в Доминикане погибли 67 человек

Более 60 человек стали жертвами обрушения крыши в Доминиканской Республике. Инцидент произошел в ночном клубе Jet Set. Местные СМИ сообщили, что погибли 66 человек.

«Число погибших выросло до 67», - уточнили журналисты CBS News.

Еще полторы сотни посетителей заведения получили ранения, их госпитализировали. На месте работают представители экстренных служб, они продолжают разбирать завалы и искать возможно выживших людей.

Глава Центра чрезвычайных операций Хуан Мануэль Мендес заявил, что власти предполагают, что многие из пострадавших во время ЧП все еще живы. Операция продолжится, «пока под завалами не останется ни одного человека».

Крыша Jet Set в Санто-Доминго обрушилась ночью в понедельник. В тот момент помещение было переполнено людьми. Глава государства Луис Абинадер подписал указ о трехдневном национальном трауре по жертвам трагедии.