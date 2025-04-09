Лавров заявил о проявлении у Германии генетических нацистских инстинктов

В политике немецких властей прослеживается желание вернуть стране бывшую некогда славу и величие, а кроме этого и нацистские инстинкты. С этой целью у них прорываются генетически старые нацистские инстинкты. Таким мнением поделился министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он отметил, что федеративная республика переживает подъем антироссийской волны. Это проявляется в искажении исторической правды, как то в попытке уравнять вину немецкой и советской сторон и обвинить СССР в начале Великой Отечественной войны.

«С новой силой предпринимаемые попытки обвинить Советский Союз в начале войны, даже уже не то, что приравнять вину Гитлера и Сталина, а поставить Сталина главным виновником того, что произошло, - они сейчас, конечно, вызывают большую тревогу», - рассказал он в интервью для проекта «ТАСС Дети».

Пятого апреля в разговоре со «Звездой» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа рассказал, что в немецком правительстве звучат «нацистские нотки».

Он пояснил, что нахождение у власти в Германии потомков бывших нацистов и тенденция на героизацию нацизма привели к советам не приглашать представителей РФ и Белоруссии на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Германии.