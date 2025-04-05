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В Думе заявили о нацистских нотках после предписания МИД ФРГ о россиянах

Ранее МИД ФРГ выпустил предписание с рекомендациями не приглашать представителей РФ и Белоруссии на мероприятия в честь 80-летия Победы.
Лиза Губина 2025-04-05 11:15:17
© Фото: Pogiba Aleksandra, news.ru Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Нахождение у власти в ФРГ потомков бывших гитлеровцев и тенденция на героизацию нацизма привели к тому, что стало возможным советовать не приглашать россиян и белорусов на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Германии, заявил в разговоре со «Звездой» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, это говорит о нацистских нотках в правительстве страны.

Тем самым в Госдуме прокомментировали распространенное германским МИД предписание о рекомендациях по присутствию представителей РФ и Белоруссии на мероприятиях внутри страны.

«Это очень трудно понять, потому что все больше нацистские нотки слышны в очень многих странах. В последнее время стали появляться среди политиков разговоры о возможности Третьей мировой войны - потому что стали пересматривать историю, появились люди, которые стали героизировать нацизм, и к сожалению, это явление стало не редкостью», - сказал депутат.

Тем не менее он выразил убежденность, что в будущем ситуация изменится, и появится оппозиция подобным мнениям.

«Но все громче раздаются с другой стороны голоса, которые это не терпят. И я думаю, что их будет все больше», - заключил Чепа.

Напомним, согласно данным газеты Berliner Zeitung, россиян и белорусов будут выдворять с праздничных мероприятий.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала подобное «вопиющим оскорблением» и сравнила с созданием гетто в Западной Польше в 1939 году. По словам Захаровой, если наших соотечественников и граждан Белоруссии действительно будут выдворять, то можно будет говорить о возрождении нацизма.

#Россия #Германия #госдума #наш эксклюзив #алексей чепа #героизация нацизма #80-летие победы
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