Два кавказских аэропорта приостановили прием и отправку самолетов

В двух российских аэропортах ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов. Росавиация сообщила об ограничении работы аэропортов во Владикавказе и Грозном.

«Временные ограничения на прием или выпуск воздушных судов в 01:53 по московскому времени введены в также аэропортах: Владикавказ (Беслан; код ИКАО: URMO); Грозный (Северный; URMG)», - сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта.

Вечером 8 апреля сообщалось об ограничении полетов в аэропорту Ульяновска. До этого свою работу приостановили еще две поволжские воздушные гавани в Волгограде и Саратове.