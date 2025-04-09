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Два кавказских аэропорта приостановили прием и отправку самолетов

Аэропорты Беслан и Северный приостановили прием или выпуск гражданских самолетов с 01:53 по московскому времени.
Дарина Криц 2025-04-09 03:17:05
© Фото: Саид Царнаев, РИА Новости

В двух российских аэропортах ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов. Росавиация сообщила об ограничении работы аэропортов во Владикавказе и Грозном.

«Временные ограничения на прием или выпуск воздушных судов в 01:53 по московскому времени введены в также аэропортах: Владикавказ (Беслан; код ИКАО: URMO); Грозный (Северный; URMG)», - сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта.

Вечером 8 апреля сообщалось об ограничении полетов в аэропорту Ульяновска. До этого свою работу приостановили еще две поволжские воздушные гавани в Волгограде и Саратове.

#грозный #аэропорты #владикавказ #росавиация #работа аэропортов
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