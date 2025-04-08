Временные ограничения на полеты введены в аэропортах Волгограда и Саратова. Об этом сообщает телеграм-канал "Представитель Росавиации".

Волгоградский аэропорт ввел ограничения в 19.26 по московскому времени, а саратовский – в 20.30.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет», – говорится в сообщении.

О причинах ограничений на вылет и прилет в названных аэропортах информации нет.

4 апреля временно приостанавливали свою работу столичные и подмосковные аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский.