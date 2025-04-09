«Зло в чистом виде»: как майнинг мешает жить людям в Иркутской области

На юге Иркутской области полностью запретили майнинг криптовалют. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Власти региона назвали эту меру вынужденной. Приангарье - один из центров криптомайнинга в стране, однако энергосистема не выдерживает нагрузки, из-за чего возникают серьезные социально-экономические проблемы.

Супруги Алена и Лев Осокины несколько лет назад построили на ипотечные деньги свое жилье и полностью его обставили, но электронные часы на стене до сих пор не показывают время, а чтобы вскипятить чайник, приходится предупреждать соседа, который по дружбе делится с ними электричеством.

На все обращения в электросетевую компанию ответ один: мощности в поселке не хватает, ждите. И таких домов в этом населенном пункте много. Иркутская область - некогда избыточный по производству электроэнергии регион, который теперь стал энергодефицитным, и началось все в 2020 году.

«Для покрытия этого энергодефицита требуются технические дорогостоящие и долгосрочные решения», - пояснил Сергей Малинкин, начальник управления энергетики и газификации Министерства жилищной политики и энергетики региона.

Практически 10% всей мощности производимой электроэнергии в Иркутской области пожирает майнинг. Из-за низких цен на электроэнергию регион всегда был одной из столиц криптоиндустрии в России, но именно в двадцатом году в регионе началась настоящая «золотая лихорадка». Именно тогда биткоин и начал кратно расти в цене.

Понятие «белый майниг» возникло после того, как в 2024 году в России легализовали криптопроизводство. Это те, кто зарегистрировал свою деятельность. Но сейчас на многих легальных фермах юга Иркутской области полки пустеют - оборудование либо перевозят в другие регионы, либо продают. Есть еще один сектор - майнинг серый, проконтролировать который практически невозможно.

В Иркутской области практически в каждом населенном пункте есть подпольные монетные дворы электронной валюты. И проблемы от них уже существенные. Во-первых, есть понятие перекрестная тарификация, когда частные пользователи электрических мощностей платят за свет по льготному тарифу, а доплачивают за них промышленные пользователи. Соответственно из-за подпольщиков нагрузка на них растет. Во-вторых, энергозатратность самих машинок для производства криптовалюты перегружает бытовые электросети.

«Майнинг в комунальном секторе - это в чистом виде зло. Такие большие потребители находятся на сетях частных домостроений, которые не предназначены для такой нагрузки. Результат - это не только банальные потеря качества энергоснабжения, низкое напряжение, но и пожары, в том числе были зафиксированы случаи гибели людей», - рассказал директор энергосбытовой компании Андрей Харитонов.

Управление энергетической информации США заявило, что майнеры по всему миру за 2023 год потребили электричества столько, сколько потребляет Австралия. Если учитывать, что число желающих заниматься майнингом растет с каждым годом, то регионов с энергодефицитом может стать больше.

Однако в той же Иркутской области майнинг запретили временно, только до 2031 года, чтобы успеть подготовить энергетическую инфраструктуру и избежать ущерба промышленности и социальной сфере.

Ранее правительство РФ запретило майнинг в 10 регионах до 2031 года. Запрет коснулся Северного Кавказа, Донбасса и Новороссии.