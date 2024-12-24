Правительство запретило майнинг в 10 регионах России до 2031 года

Правительство России запретило майнинг в 10 регионах. Это республики Северного Кавказа, Донбасс и Новороссия, сообщает ТАСС.

С 1 января 2025 года нельзя будет майнить криптовалюты в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечне, Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях.

В некоторых частях Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края майнинг запретили в периоды максимального энергопотребления. В 2025 году это будет с 1 января по 15 марта, а в следующие годы - с 15 ноября по 15 марта.

Запрет ввели до 2031 года. Правительственная комиссия может расширить этот список. Цель ограничений - сохранить баланс энергии с учетом нужд промышленности.

Ранее Владимир Путин заявлял, что майнинг криптовалюты в стране занимает около 1,5% от общего потребления энергии и этот показатель продолжает расти.