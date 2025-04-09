Московский Внуково и калужский Грабцево временно не обслуживают самолеты

В подмосковном аэропорту Внуково и калужском Грабцево временно ограничили прием и отправку воздушных судов.
Как сообщил представитель Росавиации, подобные меры принимаются для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.
«Временные ограничения введены на работу аэропортов Внуково (код ИКАО: UUWW) и Калуга (Грабцево; UUBC)», - уточнил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.
По его словам, приоритетом для экипажей воздушных судов, авиадиспетчеров и служб аэропортов является обеспечение безопасности полетов.
По состоянию на 23:05 по московскому времени в аэропорту Внуково сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
Накануне аэропорты Беслан во Владикавказе и Северный в Грозном с 01:53 по московскому времени приостановили прием или выпуск гражданских самолетов.
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