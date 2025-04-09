Московский Внуково и калужский Грабцево временно не обслуживают самолеты

В подмосковном аэропорту Внуково и калужском Грабцево временно ограничили прием и отправку воздушных судов.

Как сообщил представитель Росавиации, подобные меры принимаются для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

«Временные ограничения введены на работу аэропортов Внуково (код ИКАО: UUWW) и Калуга (Грабцево; UUBC)», - уточнил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

По его словам, приоритетом для экипажей воздушных судов, авиадиспетчеров и служб аэропортов является обеспечение безопасности полетов.

По состоянию на 23:05 по московскому времени в аэропорту Внуково сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Накануне аэропорты Беслан во Владикавказе и Северный в Грозном с 01:53 по московскому времени приостановили прием или выпуск гражданских самолетов.