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Московский Внуково и калужский Грабцево временно не обслуживают самолеты

Для обеспечения безопасности во Внуково и Грабцево ввели ограничения на прием и отправку самолетов.
Дарина Криц 2025-04-09 23:23:14
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В подмосковном аэропорту Внуково и калужском Грабцево временно ограничили прием и отправку воздушных судов.

Как сообщил представитель Росавиации, подобные меры принимаются для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

«Временные ограничения введены на работу аэропортов Внуково (код ИКАО: UUWW) и Калуга (Грабцево; UUBC)», - уточнил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

По его словам, приоритетом для экипажей воздушных судов, авиадиспетчеров и служб аэропортов является обеспечение безопасности полетов.

По состоянию на 23:05 по московскому времени в аэропорту Внуково сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Накануне аэропорты Беслан во Владикавказе и Северный в Грозном с 01:53 по московскому времени приостановили прием или выпуск гражданских самолетов.

#Москва #в стране и мире #росавиация #калуга #работа аэропортов
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